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«Севилья» готова арендовать защитника «Барселоны»

27 Августа 2023 • 02:23 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
1 3.60 X 3.60 2 2.03
Через 15 ч. 40 мин.

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле может вернуться в «Севилью».

Каталонский клуб намерен расстаться с французским игроком до закрытия трансферного окна, поскольку на него не рассчитывает рулевой Хави Эрнандес. Одна из главных проблем в вопросе ухода Ленгле – его высокая зарплата, отпугивающая претендентов. По информации Marca, в приглашении 28-летнего футболиста заинтересовалась «Севилья». Андалусийцы рассчитывают арендовать центрбека на сезон, но согласны покрыть лишь часть его оклада.

Клеман Ленгле уже выступал за «Севилью» с 2017 по 2018 год, откуда и перешёл в «Барселону» почти за 36 млн евро.

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Барселона Севилья Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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