Доннарумма: «Мбаппе точно останется в «ПСЖ»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

Французский нападающий мог покинуть команду нынешним летом из-за отказа продлевать контракт, истекающий в следующем году. По слухам, мадридский «Реал» всё ещё может предпринять попытку подписания 24-летнего игрока до завершения трансферного периода, однако такой сценарий считается всё менее вероятным.

После матча с «Лансом», в котором «ПСЖ» одержал победу со счётом 3:1, СМИ попросили Доннарумму поделиться мнением о ситуации Мбаппе: «Останется ли Килиан в клубе? Да, конечно», – цитирует Madrid Zone итальянского вратаря.