«Севилья» уступила дома «Жироне»

«Севилья» потерпела еще одну неудачу, южане проиграли в домашнем матче чемпионата «Жироне».
В первом тайме команды обменялись голами, но в начале второй половины встречи Алейш Гарсия снова вывел каталонцев вперед, и ответить «Севилья» так и не сумела.
Протокол игры
|16'Эррера Янгель (0:1)
|(1:1) Гудель Неманья45'
|56'Гарсия Алеш (1:2)
Дмитрович Марко•Навас Хесус•Баде Луак•Гудель Неманья•Педроса Адриа90' (Корона Хесус (90') •Соу Джибрил•Ракитич Иван•Торрес Оливер71' (Ламела Эрик (71') •Сусо Хесус•Окампос Лукас 58'75' (Мир Рафа (75') •Эн-Несири Юссеф
Гассанига Пауло•Мартинес Арнау 37'78' (Коуто Ян (78') •Давид Лопес•Блинд Дэйли•Гутьеррес Мигель•Эррера Янгель46' (Хуанпе Хуан (46') •Цыганков Виктор79' (Фернандес Валери (79') •Мартин Иван•Гарсия Алеш•Савио III90' (Торре Пабло (90') •Стуани Кристиан63' (Довбик Артём (63')
26 августа. Стадион "Рамон Санчес Писхуан" (Севилья).
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