Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ракитич установил уникальный рекорд Ла Лиги

27 Августа 2023 • 00:00 Комментировать
Севилья
1:2
Жирона
окончен

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич проводит 300-й матч за клуб.

Юбилейной для хорвата стала сегодняшняя игра против «Жироны», проходящая в рамках третьего тура Ла Лиги. По данным MisterChip, Ракитич – первый в истории высшего испанского дивизиона иностранный игрок, отыгравший 300 или более официальных матчей сразу за два испанских клуба. В активе хавбека также 310 поединков в составе «Барселоны», за которую он выступал с 2014 по 2020 год.

В 300 встречах за «Севилью» Иван Ракитич отметился 49 забитыми мячами и 59 результативными передачами. В марте нынешнего года футболисту исполнилось 35 лет.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Севилья Иван Ракитич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Кадис Кадис
Альмерия Альмерия
1
1
2.17 3.50 3.50
Видео
Окончен
Гранада Гранада
Мальорка Мальорка
3
2
2.50 3.10 3.20
Видео
Окончен
Севилья Севилья
Жирона Жирона
1
2
1.75 4.00 4.80
Видео
27.08.23 в 18:30
Вильярреал Вильярреал
Барселона Барселона
3.20 3.60 2.27
Видео
27.08.23 в 20:30
Валенсия Валенсия
Осасуна Осасуна
1.97 3.60 4.10
Видео
27.08.23 в 22:30
Атлетик Б Атлетик Б
Бетис Бетис
1.74 4.00 4.90
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 27 Августа
00:58 · Испания. Ла Лига
Доннарумма: «Мбаппе точно останется в «ПСЖ»
00:36 · Испания. Ла Лига
«Севилья» уступила дома «Жироне»
00:00 · Испания. Ла Лига
Ракитич установил уникальный рекорд Ла Лиги
26 Августа
23:46 · Испания. Ла Лига
«Барселона» нацелилась на 18-летнего мексиканца слухи
22:37 · Испания. Ла Лига
«Гранада» «перестреляла» «Мальорку»
22:02 · Испания. Ла Лига
«Кадис» в компенсированное время упустил победу над «Альмерией»
21:55 · Испания. Ла Лига
​Вильярреал – Барселона: прогноз на матч чемпионата Испании – 27 августа 2023
21:27 · Англия. Премьер-лига
Триппьер рассказал, почему решил уйти из «Атлетико» в 2022 году
19:50 · Испания. Сегунда
​«Спортинг» подписывает защитника за 9+3 млн евро
17:15 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил на вопрос о продлении контракта
16:48 · Испания. Ла Лига
​Хави ответил на вопрос о трансферах
16:28 · Испания. Ла Лига
​Хави призывает обнародовать переговоры судей
16:18 · Испания. Ла Лига
Хави: «Хочу выразить поддержку Дженнифер Эрмосо» 1
16:15 · Испания. Ла Лига
​«Сельта» объявила об уходе Вейги в «Аль-Ахли»
15:43 · Испания. Ла Лига
Матвей Сафонов рассказал о своей реакции на переезд Захаряна в «Реал Сосьедад»
Все новости
Рекомендуем