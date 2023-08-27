Ракитич установил уникальный рекорд Ла Лиги

Полузащитник «Севильи» Иван Ракитич проводит 300-й матч за клуб.

Юбилейной для хорвата стала сегодняшняя игра против «Жироны», проходящая в рамках третьего тура Ла Лиги. По данным MisterChip, Ракитич – первый в истории высшего испанского дивизиона иностранный игрок, отыгравший 300 или более официальных матчей сразу за два испанских клуба. В активе хавбека также 310 поединков в составе «Барселоны», за которую он выступал с 2014 по 2020 год.

В 300 встречах за «Севилью» Иван Ракитич отметился 49 забитыми мячами и 59 результативными передачами. В марте нынешнего года футболисту исполнилось 35 лет.