Вингер «Некаксы» Эриберто Хурадо может оказаться в «Барселоне».

18-летний футболист не слишком известен в Европе, однако уже успел провести 44 матча за первую команду «Некаксы», отметившись одним забитым мячом и двумя результативными передачами. По данным журналиста Хосе Феликса Диаса, Хурадо фигурирует в списке трансферных интересов «Барселоны».

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость юного мексиканца в 1 млн евро. В активе игрока, чаще всего выступающего на левом краю атаки, два забитых мяча в четырёх поединках за молодёжную сборную Мексики с момента дебюта в июне текущего года.