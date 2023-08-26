«Гранада» «перестреляла» «Мальорку»

Неудачно начавшие сезон «Гранада» с «Мальоркой» провели матч третьего тура Ла Лиги. Соперники нанесли всего по пять ударов по воротам, но результативных попыток было много. Мигель Рубио открыл счет, на что гости могли ответить с пенальти, но Ведат Мурики сплоховал. Тем не менее, гол Абдона Пратса позволил «Мальорке» уйти на перерыв при равном счете. Во втором тайме попытки Брайана Сарагосы и Мюрто Узуни с 11-метрового принесли «Гранаде» первую победу. Саму Кошта в концовке вернул интригу, но все же 3:2.