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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Гранада» «перестреляла» «Мальорку»

26 Августа 2023 • 22:37 Комментировать
Гранада
3:2
Мальорка
окончен

Неудачно начавшие сезон «Гранада» с «Мальоркой» провели матч третьего тура Ла Лиги. Соперники нанесли всего по пять ударов по воротам, но результативных попыток было много. Мигель Рубио открыл счет, на что гости могли ответить с пенальти, но Ведат Мурики сплоховал. Тем не менее, гол Абдона Пратса позволил «Мальорке» уйти на перерыв при равном счете. Во втором тайме попытки Брайана Сарагосы и Мюрто Узуни с 11-метрового принесли «Гранаде» первую победу. Саму Кошта в концовке вернул интригу, но все же 3:2.

Протокол игры  
Гранада3:2Мальорка
(1:0) Рубио Мигель12'  
  38'Пратс Абдон (1:1)
(2:1) Сарагоса Брайан47'  
(3:1) Узуни Мюрто70'  
  87'Саму Кошта (3:2)
Рауль ФернандесСанчес РикардРубио МигельМикель ИгнасиНева КарлосМелендо Оскар  16' 83' (Дьедиу Фамара ( 83') Гумбау ХерардРуис Серхио  41' 72' (Петрович Ньегош ( 72') Кальехон Хосе 83' (Соро Альберто ( 83') Узуни МюртоСарагоса Брайан 72' (Виктор Диас ( 72')
Запасные: Адриан Лопес ГарротеГонсалес МариоФеррейра АндреМанафа ВилсонПереа АльбертоБош Мики
Райкович Предраг  41'Гонсалес Джованни  51' 57' (Ларин Кайл ( 57'  68') Вальент МартинКопете Хосе  33'Маффео ПаблоЛато Тони 77' (Коста Хауме ( 77') Родригес Даниэль I  45' 73' (Дьедью Амат ( 73') Маскарель Омар 73' (Льябрес Хавьер ( 73') Дардер СерхиМурики ВедатПратс Абдон 57' (Саму Кошта ( 57')
Запасные: Луна ДаниэльRuben QuintanillaМану МорланесГрейф ДоминикВан дер Хейден СибеСанчес АнтониоГарсия Пере
26 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".

 

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Мальорка Гранада
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