«Гранада» «перестреляла» «Мальорку»

Неудачно начавшие сезон «Гранада» с «Мальоркой» провели матч третьего тура Ла Лиги. Соперники нанесли всего по пять ударов по воротам, но результативных попыток было много. Мигель Рубио открыл счет, на что гости могли ответить с пенальти, но Ведат Мурики сплоховал. Тем не менее, гол Абдона Пратса позволил «Мальорке» уйти на перерыв при равном счете. Во втором тайме попытки Брайана Сарагосы и Мюрто Узуни с 11-метрового принесли «Гранаде» первую победу. Саму Кошта в концовке вернул интригу, но все же 3:2.
Протокол игры
|(1:0) Рубио Мигель12'
|38'Пратс Абдон (1:1)
|(2:1) Сарагоса Брайан47'
|(3:1) Узуни Мюрто70'
|87'Саму Кошта (3:2)
Рауль Фернандес•Санчес Рикард•Рубио Мигель•Микель Игнаси•Нева Карлос•Мелендо Оскар 16'83' (Дьедиу Фамара (83') •Гумбау Херард•Руис Серхио 41'72' (Петрович Ньегош (72') •Кальехон Хосе83' (Соро Альберто (83') •Узуни Мюрто•Сарагоса Брайан72' (Виктор Диас (72')
Райкович Предраг• 41'Гонсалес Джованни 51'57' (Ларин Кайл (57') • 68'Вальент Мартин•Копете Хосе• 33'Маффео Пабло•Лато Тони77' (Коста Хауме (77') •Родригес Даниэль I 45'73' (Дьедью Амат (73') •Маскарель Омар73' (Льябрес Хавьер (73') •Дардер Серхи•Мурики Ведат•Пратс Абдон57' (Саму Кошта (57')
26 августа. Стадион "Нуэво Лос Карменес".
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