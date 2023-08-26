«Кадис» в компенсированное время упустил победу над «Альмерией»

Нечасто забивающие на старте сезона в чемпионате Испании «Кадис» и «Альмерия» и сегодня не порадовали обилием голов. Более того, за 90 минут гости лишь дважды направили мяч в сторону ворот соперника и не попадали в створ. Эдгар Гонсалес подвел гостей на 50-й минуте, получив вторую желтую карточку. А вскоре соперник открыл счет, комбинацию до верного разыграли Хави Эрнандес и Луис Эрнандес. Лишь в компенсированное время гости спаслись - Кайки здорово приложился и вырвал очко - 1:1.

«Кадис» набирает четыре балла, соперник - один.