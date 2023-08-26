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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Кадис» в компенсированное время упустил победу над «Альмерией»

26 Августа 2023 • 22:02 Комментировать
Кадис
1:1
Альмерия
окончен

Нечасто забивающие на старте сезона в чемпионате Испании «Кадис» и «Альмерия» и сегодня не порадовали обилием голов. Более того, за 90 минут гости лишь дважды направили мяч в сторону ворот соперника и не попадали в створ. Эдгар Гонсалес подвел гостей на 50-й минуте, получив вторую желтую карточку. А вскоре соперник открыл счет, комбинацию до верного разыграли Хави Эрнандес и Луис Эрнандес. Лишь в компенсированное время гости спаслись - Кайки здорово приложился и вырвал очко - 1:1.

«Кадис» набирает четыре балла, соперник - один.

 

Протокол игры  
Кадис1:1Альмерия
(1:0) Эрнандес Луис59' (1:1) Кайки 90'
Ледесма ХеремиасКарселен ИсаакЭрнандес ЛуисХименес ФалиЭрнандес Хави VАлехо Иван 85' (Пирес Лукас ( 85') Алькарас Рубен 89' (Сан Эметерио Феде ( 89') Эскаланте ГонсалоМачис Дарвин 69' (Макси Гомес ( 69') Рохер Марти 89' (Алекс Фернандес ( 89') Рамос Кристофер 69' (Собрино Рубен ( 69')
Запасные: Негредо АльвароХиль ДавидБастида АльвароМбайе МамадуСальдуа ХосебаОсмаич МилутинМари Хосе
Максимиану ЛуишПубиль МаркБрандарис ХуанГонсалес Эдгар  27'  50'Акиеме СерхиоБаба ИддрисуЛопи Дион 73' (Коне Ибраима ( 73') Эмбарба Адриан 73' (Робертоне Лукас ( 73') Аррибас Серхио 52' (Кайки ( 52') Пуигмаль Арнау  9' 46' (Рамазани Ларжи ( 46'  90') Суарес Луис III  72' 88' (Баптистао Лео ( 88')
Запасные: Сентельес АлехандроМелеро ГонсалоМартинес ФернардоЛазароПосо АлехандроМариньо ДиегоБоржес Гилерме
26 августа. Стадион "Нуэво Мирандилья".

 

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