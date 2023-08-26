«Кадис» в компенсированное время упустил победу над «Альмерией»

Нечасто забивающие на старте сезона в чемпионате Испании «Кадис» и «Альмерия» и сегодня не порадовали обилием голов. Более того, за 90 минут гости лишь дважды направили мяч в сторону ворот соперника и не попадали в створ. Эдгар Гонсалес подвел гостей на 50-й минуте, получив вторую желтую карточку. А вскоре соперник открыл счет, комбинацию до верного разыграли Хави Эрнандес и Луис Эрнандес. Лишь в компенсированное время гости спаслись - Кайки здорово приложился и вырвал очко - 1:1.
«Кадис» набирает четыре балла, соперник - один.
Протокол игры
|(1:0) Эрнандес Луис59'
|(1:1) Кайки 90'
Ледесма Херемиас•Карселен Исаак•Эрнандес Луис•Хименес Фали•Эрнандес Хави V•Алехо Иван85' (Пирес Лукас (85') •Алькарас Рубен89' (Сан Эметерио Феде (89') •Эскаланте Гонсало•Мачис Дарвин69' (Макси Гомес (69') •Рохер Марти89' (Алекс Фернандес (89') •Рамос Кристофер69' (Собрино Рубен (69')
Максимиану Луиш•Пубиль Марк•Брандарис Хуан•Гонсалес Эдгар 27'• 50'Акиеме Серхио•Баба Иддрису•Лопи Дион73' (Коне Ибраима (73') •Эмбарба Адриан73' (Робертоне Лукас (73') •Аррибас Серхио52' (Кайки (52') •Пуигмаль Арнау 9'46' (Рамазани Ларжи (46') • 90'Суарес Луис III 72'88' (Баптистао Лео (88')
26 августа. Стадион "Нуэво Мирандилья".
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