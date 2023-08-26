​Хави ответил на вопрос о продлении контракта

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о возможном продлении контракта. Действующее трудовое соглашение 43-летнего специалиста рассчитано до конца сезона 2023/2024.

«Продление контракта? Когда будут новости, мы их сообщим. Всё идёт спокойно, у нас полная гармония. Никаких проблем с продлением контракта не будет», - сказал Хави журналистам в ходе субботней пресс-конференции.

В настоящий момент Хави готовит «Барселону» к гостевому матчу чемпионата Испании против «Вильярреала». Команды сыграют в воскресенье, 27 августа. Игра стартует в 18:30 по московскому времени.