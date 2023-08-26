​Хави ответил на вопрос о трансферах

Главный тренер «Барселоны» Хави пообщался с журналистами в преддверии матча чемпионата Испании против «Вильярреала». Среди прочих, молодой тренер ответил на вопрос о возможных трансферах в последние дни летнего окна.

«Новички? Всё зависит от финансового фэйр-плей. Мы открыты на рынке. Но мы хотим подписывать только тех футболистов, которые, по нашему мнению, действительно нужны команде», - сказал Хави.

Ранее в прессе сообщалось о том, что Хави дал добро на подписание нападающего «Атлетико» Жоау Фелиша. 23-летний португалец недавно говорил о желании поиграть за «Барселону»,