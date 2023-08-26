​Хави призывает обнародовать переговоры судей

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что переговоры арбитров должны публиковаться для общественности.

«Теперь, когда тренеров слушают, когда мы открываем раздевалку, мне бы хотелось слышать, о чём говорят арбитры. Это было бы справедливо», - сказал Хави в ходе субботней пресс-конференции.

Матч третьего тура чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Хави будет играть против «Вильярреала» на поле соперника. Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 18:30 по московскому времени.

После двух туров «Барселона» имеет четыре очка в своём активе.