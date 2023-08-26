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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави: «Хочу выразить поддержку Дженнифер Эрмосо»

26 Августа 2023 • 16:18 Комментировать (1)
Вильярреал
...
Барселона
1 3.60 X 3.60 2 2.00
27.08 18:30

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал скандал с поцелуем президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо.

«Я хочу выразить безоговорочную поддержку Дженнифер Эрмосо и игрокам женской команды, а также осудить поведение президента Испанской федерации футбола. Выражаю свою печаль по поводу того, что это затмевает историческое достижение на женском чемпионате мира», – приводит слова главного тренера «блауграны» пресс-служба клуба.

Напомним, что после победного для Испании финала женского чемпионата мира Рубиалес попал в скандал, приведший к отстранению функционера со стороны ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Хави Эрнандес Луис Рубиалес Женская Сборная Испании Дженнифер Эрмосо
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
Комментарии (1)
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Alex1972
26 Августа 2023 в 16:21
И ты хочешь подержать её?... Хе..
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