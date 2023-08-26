Хави: «Хочу выразить поддержку Дженнифер Эрмосо»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал скандал с поцелуем президента Федерации футбола Испании Луиса Рубиалеса и игрока женской сборной Дженнифер Эрмосо.

«Я хочу выразить безоговорочную поддержку Дженнифер Эрмосо и игрокам женской команды, а также осудить поведение президента Испанской федерации футбола. Выражаю свою печаль по поводу того, что это затмевает историческое достижение на женском чемпионате мира», – приводит слова главного тренера «блауграны» пресс-служба клуба.

Напомним, что после победного для Испании финала женского чемпионата мира Рубиалес попал в скандал, приведший к отстранению функционера со стороны ФИФА.