​«Сельта» объявила об уходе Вейги в «Аль-Ахли»

Полузащитник Габри Вейга перебрался из «Сельты» в «Аль-Ахли» (Джидда). Об уходе 21-летнего футболиста объявила пресс-служба испанского клуба.

«Сельта» поблагодарила Вейгу за выступления и пожелала всего наилучшего в дальнейшей карьере.

Ранее главный тренер «Сельты» Рафаэль Бенитес защитил решение Вейги переехать в Саудовскую Аравию в столь раннем возрасте. Испанский тренер в числе прочего сказал, что этот трансфер поможет клубу финансово.

Отметим, что Габри Вейга оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 30 миллионов евро.