Матвей Сафонов рассказал о своей реакции на переезд Захаряна в «Реал Сосьедад»

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов поделился комментарием о переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедад».

«Прекрасно отреагировал на переход Захаряна в «Реал Сосьедад». Еще один русский футболист, который будет играть в Европе на хорошем уровне. Это хороший знак для нашей сборной, для российских футболистов», — приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

25 августа Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче с «Лас-Пальмасом». 20-летний хавбек вышел на замену на 75-й минуте и не отметился голевыми действиями. Встреча третьего тура чемпионата Испании завершилась нулевой ничьей.

В следующем туре «Реал Сосьедад» будет принимать на своем поле «Гранаду». Игра пройдет 2 сентября в 15:00 по мск.