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Чемпионат Испании. Ла Лига

​ФИФА отстранила главу испанской федерации Рубиалеса – пока временно

26 Августа 2023 • 15:23 Комментировать

Луис Рубиалес угодил в скандал, поцеловав футболистку в губы во время награждения сборной Испании после победы на женском чемпионате мира. Накануне функционер выступил на пресс-конференции и отказался уходить в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации. При этом ранее разбирательство в отношении Рубиалеса начала ФИФА.

Теперь ФИФА объявила о временном отстранении Рубиалеса от должности главы федерации. Срок отстранения – 90 дней.

Стоит сказать, что в Испании Луиса Рубиалеса продолжают критиковать. Многих чиновников и даже футболистов возмутил отказ функционера уходить в отставку.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Луис Рубиалес
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