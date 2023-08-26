​ФИФА отстранила главу испанской федерации Рубиалеса – пока временно

Луис Рубиалес угодил в скандал, поцеловав футболистку в губы во время награждения сборной Испании после победы на женском чемпионате мира. Накануне функционер выступил на пресс-конференции и отказался уходить в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации. При этом ранее разбирательство в отношении Рубиалеса начала ФИФА.

Теперь ФИФА объявила о временном отстранении Рубиалеса от должности главы федерации. Срок отстранения – 90 дней.

Стоит сказать, что в Испании Луиса Рубиалеса продолжают критиковать. Многих чиновников и даже футболистов возмутил отказ функционера уходить в отставку.