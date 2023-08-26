«Реал» не делал предложений по Мбаппе этим летом

Мадридский «Реал» этим летом не обращался к «ПСЖ» для трансфера нападающего Килиана Мбаппе, который в начале межсезонья заявил руководству парижан, что не будет продлевать свой истекающий через год контракт.

По информации от Diario AS, мадридский «Реал» даже не пытался подписать Мбаппе этим летом, ведь знал, что «ПСЖ» будет требовать за лучшего бомбардира в своей истории минимум 200 миллионов евро.

«Реал» следующим летом может подписать Мбаппе совершенно бесплатно, ведь нападающий к тому времени должен стать свободным агентом. Ранее ходили слухи о том, что между Килианом и «королевским клубом» уже есть предварительная договорённость.