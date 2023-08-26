Дмитрий Черышев оценил дебют Захаряна за «Реал Сосьедад»

Бывший игрок испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев прокомментировал дебют российского полузащитника в составе «Реал Сосьедада».

20-летний хавбек вышел на замену в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (0:0), сыграв 15 минут.

«В каких-то моментах грамотно сыграл, не потерялся. Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он хороший игрок. Тогда о нем заговорят», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Напомним, текущим летом Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Гранадой» (2 сентября).