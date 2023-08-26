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Дмитрий Черышев оценил дебют Захаряна за «Реал Сосьедад»

26 Августа 2023 • 14:19 Комментировать
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад
окончен

Бывший игрок испанского «Спортинга» Дмитрий Черышев прокомментировал дебют российского полузащитника в составе «Реал Сосьедада».

20-летний хавбек вышел на замену в матче третьего тура Ла Лиги с «Лас-Пальмасом» (0:0), сыграв 15 минут.

«В каких-то моментах грамотно сыграл, не потерялся. Арсену нужно быстрее влиться в состав и доказать не в одном матче, а на протяжении определенного отрезка, что он хороший игрок. Тогда о нем заговорят», — цитирует Черышева «РБ Спорт».

Напомним, текущим летом Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 12 миллионов евро.

В следующем туре «Реал Сосьедад» сыграет с «Гранадой» (2 сентября).

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Дмитрий Черышев Арсен Захарян
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