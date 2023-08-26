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«Верните его обратно, он должен закончить с футболом и вернуть деньги!»: реакция болельщиков «Реал Сосьедад» на дебют Захаряна

26 Августа 2023 • 14:20 Комментировать (1)
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад
окончен

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян дебютировал за клуб из Сан-Себастьяна в 3-м туре Ла Лиги против «Лас-Пальмаса». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отследило реакцию испанцев на первые минуты игры россиянина на поле.

В матче против «Лас-Пальмас» 20-летний полузащитник вышел на 75-й минуте и за небольшое количество игрового времени успел понравиться некоторым испанским болельщикам.

«Он провёл несколько минут на поле, но мне очень понравилось», - написал Dani #40AnysDeRock.

«Какой придурок этот парень… Да ладно, Арсен!!!» - написал пользователь с именем Xolomo Gangsta, добавив бело-голубое сердце и эмодзи сердца.

«Симпатичный парень этот Захарян», - Irati.

«Команда играла ужасно, Захарян играл нормально, был активен и хорошо боролся. Хорошее начало за 20 лет», - theironman.t0nystark.

Некоторые комментарий выделяются среди остальных.

«Верните его обратно, через 20 минут 5 передач 2 попадания, ему нужно закончить футбол, вернуть свои деньги, пока не поздно!» - написал fifa_mobile_elternador.

«Где вы взяли этого инвалида?» - а это написал пользователь с именем maxzlobin85.


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Ла Лига Лас-Пальмас Арсен Захарян
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Комментарии (1)
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ингерман
26 Августа 2023 в 14:26
ай.. рано ышо вывады делаць.. пущай вливаеца в ой-ой-ой-ой-кал-лек ти-ив.. хе..
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