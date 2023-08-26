Закат карьеры Левандовски: Почему «сухая» серия форварда закономерна

Роберт Левандовски не смог забить ни в одном из двух стартовых матчей «Барселоны» в сезоне, а с учётом концовки прошлого чемпионата поляк не забивает уже в четырёх турах подряд. Сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Возраст догоняет Левандовски

Можно сколько угодно говорить, что с учётом современных технологий для восстановления возраст активной футбольной карьеры увеличился. Это правда, но всё же даже современные возможности небезграничны. Левандовски на днях исполнилось 35 лет, и в такие годы уже сложно поддерживать быстрый ритм футбола, тем более в нападении.

Вдобавок к цифре в паспорте есть ощущение, что у поляка уже пропала былая мотивация. Левандовски выиграл на клубном уровне всё, что мог. В некотором роде он может даже считать, что вернул «Барселоне» чемпионский титул после ухода Месси. По ходу прошлого сезона у польского форварда в качестве мотивации был чемпионат мира. Евро-2024 летом уже вряд ли так волнует Левандовски.

Статистика выступления до чемпионата мира-2022

Матчи Голы Ла Лига 14 13 Лига чемпионов 5 5 Лига Европы 0 0 Кубок Испании 0 0 ИТОГО 19 18

Выступление после чемпионата мира-2022

Матчи Голы Ла Лига 20 10 Лига чемпионов Лига Европы 2 1 Кубок Испании 3 2 ИТОГО 25 13

Старт нового сезона Левандовски пока проводит ужасно. Дело даже не столько в отсутствии голов в стартовых двух турах. Поляк за эти игры пробил всего дважды в створ, набрав 0,5 по шкале xG.

Уход Дембеле – проблема для Левандовски

Возможно, залог успеха в первой части прошлого сезона для Левандовски заключался даже не в чемпионате мира, а в том, что ему помогал Усман Дембеле. Француз не всегда лично отдавал голевые передачи на поляка, но зато активно открывал для форварда зоны.

С Рафиньей взаимодействие у Левандовски было не таким успешным. Именно в период травмы Дембеле поляк дважды имел трёхматчевые безголевые серии. После ухода француза в «ПСЖ» Левандовски тоже не забивает. Возможно, это совпадение, но пока это всё больше похоже как раз на закономерность. Кажется, что с Рафиньей поляк не может найти взаимодействия.

Как «Барселоне» решить проблему «засухи» Левандовски?

Первый вариант – это помочь Левандовски. Сейчас «Барселона» играет с одним вингером, и, кажется, этого мало. Если у каталонцев появится ещё одно полноценное атакующее крыло, то у форварда должно появиться больше возможностей замыкать навесы и прострелы, что должно повысить результативность. Однако вряд ли Хави будет менять схему игры только ради поляка.

Другой вариант – это заменить Левандовски. Правда, это сделать сложнее. Во-первых, каталонцы уже подписали Виктора Роке, но бразилец приедет лишь зимой. С учётом ограниченности в средствах «блауграна» точно не будет брать ещё одного нападающего. Да и сам Хави во время предсезонки пробовал вариант с использованием Феррана Торреса в качестве замены Левандовски. В общем, до зимы «Барселона» явно не усилит данную позицию.

Роман Андреев