В РФС высказались о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

Генсекретарь РФС Максим Митрофанов поделился мнением о переходе полузащитника Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад». 20-летний игрок вышел на замену в концовке матча с «Лас-Пальмасом» (0:0).

«Переход Захаряна констатирует и подтверждает довод, о котором мы говорили: внутри футбольного сообщества нет негатива или отрицательного отношения к РФС и к российским клубам», - передает слова Митрофанова издание «Чемпионат».

«Реал Сосьедад» приобрел Захаряна у московского «Динамо» за 12 миллионов евро. Полузащитник подписал с испанским клубом долгосрочное соглашение, которое рассчитано на шесть лет.