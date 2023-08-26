Минасян дал оценку дебюту Захаряна в Испании

Бывший наставник сборной Армении Вардан Минасян поделился мнением о дебюте российского полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад».

«Арсен здорово дебютировал, хорошо вошел в игру. Сейчас главное, чтобы он постепенно адаптировался к новому чемпионату. Испания очень подходит ему. Арсен будет прибавлять», - передает слова Минасяна издание «РБ Спорт».

Напомним, что 20-летний воспитанник московского «Динамо» перешел в «Реал Сосьедад» этим летом, заключив шестилетний контракт. Сумма сделки составила 12 миллионов евро.

Следующий поединок «Реал Сосьедал» сыграет против «Гранады» 2 сентября.