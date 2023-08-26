«Барселона» зарегистрировала Алонсо

Защитник Маркос Алонсо зарегистрирован каталонской «Барселоной» для участия в матчах нового сезона испанского чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом, 32-летний латераль может быть включен в заявку «сине-гранатовых» на предстоящий поединок третьего тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Встреча состоится в воскресенье, 27 августа.

В прошлом сезоне Ла Лиги Алонсо поучаствовал в 24 поединках. Защитник стал автором одного забитого мяча и получил три желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между Маркосом и «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года.