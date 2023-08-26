Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» зарегистрировала Алонсо

26 Августа 2023 • 11:51 Комментировать

Защитник Маркос Алонсо зарегистрирован каталонской «Барселоной» для участия в матчах нового сезона испанского чемпионата. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Таким образом, 32-летний латераль может быть включен в заявку «сине-гранатовых» на предстоящий поединок третьего тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Встреча состоится в воскресенье, 27 августа.

В прошлом сезоне Ла Лиги Алонсо поучаствовал в 24 поединках. Защитник стал автором одного забитого мяча и получил три желтые карточки. Срок действующего трудового соглашения между Маркосом и «сине-гранатовыми» рассчитан до лета следующего года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Маркос Алонсо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
26.08.23 в 20:00
Кадис Кадис
Альмерия Альмерия
2.17 3.50 3.50
Видео
26.08.23 в 20:30
Гранада Гранада
Мальорка Мальорка
2.50 3.10 3.20
Видео
26.08.23 в 22:30
Севилья Севилья
Жирона Жирона
1.75 4.00 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 26 Августа
12:46 · Испания. Ла Лига
Минасян дал оценку дебюту Захаряна в Испании
12:20 · Германия. Бундеслига
«Байер» пока не делал никаких предложений по трансферу Абде
11:51 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Алонсо
11:01 · Испания. Ла Лига
Испанский талант Вейга перешёл в «Аль-Ахли»
09:44 · Испания. Ла Лига
Эрик Гарсия не покинет «Барселону» этим летом
09:40 · Испания. Ла Лига
Быстров отреагировал на дебют Захаряна в Ла Лиге
09:37 · Испания. Ла Лига
Ленгле уже открыт к переезду в Саудовскую Аравию
09:05 · Испания. Ла Лига
Бенитес - о поражении «Реалу»: «Такое чувство, что мы потеряли три очка»
08:49 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реал Сосьедада» оценил дебют Захаряна
08:19 · Испания. Ла Лига
Алонсо принял решение о будущем в «Барселоне»
08:14 · Испания. Ла Лига
Захарян - о дебюте за «Реал Сосьедад»: «Другой мир»
08:02 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Реал» может побеждать без Куртуа, Бензема и Винисиуса»
07:32 · Испания. Ла Лига
Беллингем повторил рекорд Роналду в «Реале»
05:22 · Испания. Ла Лига
Мадридский «Реал» второй сезон кряду начинает с 3 побед - такого не было с 60-х годов прошлого века
02:54 · Испания. Ла Лига
Кепа прокомментировал свой дебют за «Реал»
Все новости
Рекомендуем