Испанский талант Вейга перешёл в «Аль-Ахли»

21-летний испанский полузащитник Габриэль Вейга покинул «Сельту» и перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Талантливый футболист стал игроком «Аль-Ахли», отрапортовал в социальных сетях журналист Фабрицио Романо. Детали сделки будут раскрыты немного позже.

Напомним, что этот саудовский клуб серьезно усилился в летнее трансферное окно. Ряды «Аль-Ахли» пополнили Рияд Марез, Роберто Фирмино, Аллан Сен-Максимен, Франк Кесси и Эдуар Менди.

В прошлом сезоне Вейга поучаствовал в 40 поединках за команду из Виго. Полузащитник отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результатными передачами на одноклубников.