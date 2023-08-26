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Чемпионат Испании. Ла Лига

Испанский талант Вейга перешёл в «Аль-Ахли»

26 Августа 2023 • 11:01 Комментировать

21-летний испанский полузащитник Габриэль Вейга покинул «Сельту» и перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Талантливый футболист стал игроком «Аль-Ахли», отрапортовал в социальных сетях журналист Фабрицио Романо. Детали сделки будут раскрыты немного позже.

Напомним, что этот саудовский клуб серьезно усилился в летнее трансферное окно. Ряды «Аль-Ахли» пополнили Рияд Марез, Роберто Фирмино, Аллан Сен-Максимен, Франк Кесси и Эдуар Менди.

В прошлом сезоне Вейга поучаствовал в 40 поединках за команду из Виго. Полузащитник отметился 11 забитыми мячами и четырьмя результатными передачами на одноклубников.

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
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