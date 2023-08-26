Эрик Гарсия не покинет «Барселону» этим летом

Центральный защитник «Барселоны» Эрик Гарсия не хочет покидать свою команду до конца трансферного окна. Как сообщает журналист Габриэль Санс, испанец счастлив на «Камп Ноу» и не собирается уходить за игровой практикой в другую команду.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хотела бы избавиться от Гарсии, но источник опроверг эту информацию. Сам футболист не получает желаемого количества игровой практики, но несмотря на это готов остаться и бороться за место в стартовом составе.

Гарсия перебрался в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити». В прошлом сезоне Эрик иногда выступал на позиции центрального полузащитника.