Быстров отреагировал на дебют Захаряна в Ла Лиге

Экс-футболист национальной сборной России и ряда топ-клубов РПЛ Владимир Быстров поделился впечатлениями от дебютного матча полузащитника Арсена Захаряна за испанский «Реал Сосьедад». Россиянин провел чуть больше 15 минут в игре с «Лас-Пальмасом» (0:0).

«Давайте не будем обсуждать, когда Захарян выходит на 10-15 минут. Вот выйдет он с первых минут, тогда и обсудим. Сейчас всё только в его ногах, руках - не знаю», - поведал Владимир в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» этим летом. Сумма трансфера 20-летнего хавбека составила 12 миллионов евро. С Арсеном был подписан долгосрочный трудовой договор.