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Ленгле уже открыт к переезду в Саудовскую Аравию

26 Августа 2023 • 09:37 Комментировать

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле теперь открыт к переезду в Саудовскую Аравию. Ранее француз хотел остаться в Европе, но журналист Ферран Мартинес в социальных сетях дал понять, что футболист уже передумал.

Ленгле надеялся, что «Тоттенхэм» сможет его выкупить на постоянной основе, но «шпоры» не стали платить «Барселоне» требуемые деньги. Теперь Клеман готов рассмотреть другие варианты для продолжения карьеры.

Ленгле ранее был интересен «Аль-Насру», но этот клуб в итоге остановил выбор на Эмерике Лапорте из «Манчестер Сити», который был уже официально представлен.

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Барселона Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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