Бенитес - о поражении «Реалу»: «Такое чувство, что мы потеряли три очка»

Рулевой «Сельты» Рафаэль Бенитес дал интервью после поединка третьего тура чемпионата Испании с мадридским «Реалом». Встреча завершилась победой «сливочных» со счетом 1:0. Единственный мяч забил хавбек Джуд Беллингем.

«Такое чувство, что мы потеряли три балла. Я не понимаю, почему был отменен гол Ларсена. Мы создавали моменты, но проиграли матч. Команда показала отличный футбол, нам нужно продолжать в том же духе», - рассказал специалист на послематчевой пресс-конференции.

После трех туров «Сельта» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче клуб из Виго встретится с «Альмерией».