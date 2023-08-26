Тренер «Реал Сосьедада» оценил дебют Захаряна

Наставник «Реал Сосьедада» Иманол Альгуасиль высказался касательно дебюта российского полузащитника Арсена Захаряна. 20-летний игрок вышел на замену в матче третьего тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».

«Я выпустил его на поле в непростой для команды ситуации. Этот парень обладает высоким уровнем индивидуального мастерства, он умеет хорошо цепляться за мяч и работать на перехватах. Захарян обладает хорошей скоростью и успешно действует в завершающей стадии.

Арсен с нами пока всего несколько дней и еще плохо знаком с партнерами. Но мы на него рассчитываем в будущем», - цитирует тренера El Desmarque.

Напомним, что матч завершился вничью со счетом 0:0.