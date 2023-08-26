Алонсо принял решение о будущем в «Барселоне»

32-летний защитник Маркос Алонсо принял решение остаться в каталонской «Барселоне» на этот сезон. Как сообщает Mundo Deportivo, игрок надеется, что «сине-гранатовые» смогут зарегистрировать его для участия в матчах Ла Лиги.

Латераль присоединился к каталонскому коллективу летом прошлого года на правах свободного агента. Трудовое соглашение Маркоса с клубом рассчитано до окончания нынешнего сезона. Его трансферный ценник – пять миллионов евро.

В минувшем сезоне Ла Лиги Алонсо провел 24 поединка в чемпионате Испании. Защитник забил один гол и получил три желтые карточки.