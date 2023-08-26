Захарян - о дебюте за «Реал Сосьедад»: «Другой мир»

Российский полузащитник Арсен Захарян прокомментировал свой дебют за «Реал Сосьедад» в матче третьего тура чемпионата Испании с «Лас-Пальмасом» (0:0). 20-летний игрок вышел на поле на 75-й минуте.

«Большое спасибо за поздравления с дебютом. Все отлично, меня хорошо приняли в коллективе. Было волнительно выходить на поле. Это совершенно другой мир для меня. Буду постепенно осваиваться», - рассказал футболист в эфире Okko Sport.

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» неделю назад. Полузащитник заключил долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до конца июня 2029 года. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.