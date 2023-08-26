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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Реал» может побеждать без Куртуа, Бензема и Винисиуса»

26 Августа 2023 • 08:02 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти пообщался с журналистами после победы над «Сельтой» (1:0) в матче третьего тура чемпионата Испании.

«Наша линия атаки хорошо укомплектована. Результаты говорят сами за себя. Без Бензема и Винисиуса команда забила шесть мячей. Это доказывает, что у нас есть ресурс. «Реал» способен выигрывать без Милитао, Куртуа, Бензема и Жуниора», - передает слова итальянца пресс-служба «королевского» клуба.

После трех туров «Реал» лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. Следующий матч подопечные Анчелотти сыграют против «Хетафе» на «Сантьяго Бернабеу». Встреча состоится 2 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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