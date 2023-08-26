Беллингем повторил рекорд Роналду в «Реале»

В рамках третьего тура чемпионата Испании мадридский «Реал» встречался с «Сельтой». «Королевский» клуб отпраздновал минимальную победу со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал новичок «сливочных» Джуд Беллингем.

По данным Opta, 20-летний полузащитник стал третьим игроком после Криштиану Роналду и Уэсли Снейдера, сумевшим отметиться голом в каждом из трех первых матчей за «сливочных».

«Реал» купил Беллингема у дортмундской «Боруссии» этим летом. Сумма сделки составила 103 миллиона евро. Джуд заключил с мадридским грандом долгосрочное трудовое соглашение, рассчитанное до конца июня 2029 года.