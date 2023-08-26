Мадридский «Реал» второй сезон кряду начинает с 3 побед - такого не было с 60-х годов прошлого века

В Испании стартовал третий тур испанского чемпионата Примеры, «Сельта» из Виго принимала дома «Реал» и уступила мадридцам с минимальным счетом - 0:1. Таким образом, вице-чемпион Испании одержал третью победу кряду с начала сезона - как и в прошлом году, когда команда также выиграла первые три матча сезона.

Такого, чтобы «Реал» дважды подряд начинал сезон с трех побед или более - такого не случалось очень давно, с сезонов 1964/1965 и 1965/1966.

В следующем, четвертом туре испанского чемпионата мадридский «Реал» сыграет в домашнем матче с «Хетафе», это случится второго сентября.