Кепа прокомментировал свой дебют за «Реал»

Голкипер Кепа Аррисабалага провёл свой первый матч за мадридский «Реал».

28-летний испанец, арендованный у лондонского «Челси», сохранил ворота «сливочных» в неприкосновенности в матче третьего тура Ла Лиги против «Сельты». Коллектив Карло Анчелотти одержал минимальную победу благодаря точному удару Джуда Беллингема на 81-й минуте.

«Это был трудный матч. Соперник играл дома, поэтому пытался активно оказывать давление. Я старался вести игру как можно спокойнее.

Я последний новичок команды на данный момент, но я постепенно набираюсь уверенности. Приятно сыграть «на ноль» и выиграть матч», – передаёт Madrid Xtra слова Кепы.