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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти объяснил успех Беллингема в «Реале»

26 Августа 2023 • 02:14 Комментировать
Сельта
0:1
Реал Мадрид
окончен

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Джуд Беллингем быстро зарекомендовал себя в команде.

20-летний полузащитник не уходил с поля без гола во всех трёх матчах «сливочных» в новом розыгрыше Ла Лиги. В пятницу англичанин принёс «Реалу» победу над «Сельтой» (1:0), забив на 81-й минуте. В активе Беллингема теперь четыре взятия ворот и один ассист в цветах мадридцев.

«Результативность Джуда Беллингема? Он отлично двигается без мяча, очень умён, постоянно оказывается в штрафной в нужное время. Его способности просто невероятны», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти, высказавшегося после матча с «Сельтой».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Джуд Беллингем
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