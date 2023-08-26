Анчелотти объяснил успех Беллингема в «Реале»

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, почему Джуд Беллингем быстро зарекомендовал себя в команде.

20-летний полузащитник не уходил с поля без гола во всех трёх матчах «сливочных» в новом розыгрыше Ла Лиги. В пятницу англичанин принёс «Реалу» победу над «Сельтой» (1:0), забив на 81-й минуте. В активе Беллингема теперь четыре взятия ворот и один ассист в цветах мадридцев.

«Результативность Джуда Беллингема? Он отлично двигается без мяча, очень умён, постоянно оказывается в штрафной в нужное время. Его способности просто невероятны», – цитирует Madrid Xtra Анчелотти, высказавшегося после матча с «Сельтой».