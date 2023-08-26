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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти рассказал, насколько серьёзна травма Винисиуса

26 Августа 2023 • 01:39 Комментировать
Сельта
0:1
Реал Мадрид
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о травме Винисиуса Жуниора.

Бразильский футболист был заменён уже на 18-й минуте поединка против «Сельты», который завершился победой «сливочных» с минимальным счётом. 23-летний игрок повредил приводящую мышцу.

«Винисиус пропустит следующий матч. Думаю, он вернётся после перерыва на матчи сборных. Это не вынудит нас подписывать новых игроков, потому что наша атака укомплектована. Мы способны забивать без Винисиуса и Бензема, цифры говорят сами за себя», – приводит Madrid Zone послематчевое высказывание Анчелотти.

«Реал» выиграл три матча из трёх на старте нового розыгрыша Ла Лиги. 2 сентября мадридцы примут в родных стенах «Хетафе».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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