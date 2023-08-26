Родриго не забил пенальти, но «Реал» додавил «Сельту» стараниями Беллингема

«Реал» и «Сельта» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч третьего тура Ла Лиги состоялся 25 августа на стадионе «Балаидос».

После двух туров захватил лидерство «королевский» клуб, кадровые проблемы которого хорошо известны. Куртуа и Милитао выбыли до весны, поэтому внимание к обороне «Реала» всегда повышенное. Также откладывается дебют Арды Гюлера, турецкий проспект выбыл на два месяца. В игре против «Сельты» место Тибо Куртуа занял Кепа, оборону составили Алаба, Рюдигер, Фран Гарсия и Карвахаль, в атаке хватило место Винисиусу, Родриго и Беллингему. Папа Карло не удивил стартовым составом.

Зато резвым стартом удивила «Сельта», открывшая счёт уже на третьей минуте. Кепа неудачно сыграл на выходе после кросса Аспаса, а с отскока пробил Бельтран. Мяч задел пятку Ларсена и юркнул в сетку. Хозяева отправились праздновать, а Кепа – апеллировать к арбитру. В итоге пламенные речи голкипера были услышаны: арбитр две минуты смотрел повтор и вернулся с неутешительным для «Сельты» вердиктом – мяч отменён.

Казалось, что «Реал» моментально ответит, но нет. Мадрид продолжал смотреться блекло, а затем ещё и на ровном месте потерял Винисиуса. Бразилец потянул мышцу, а вместо него на поле появился Хоселу. «Реал» вообще ничего не создавал, а «Сельта» могла ещё раз забить волею случая. Мингеса не лучшим образом пробил со средней дистанции, но мяч вдруг решил срикошетить и юркнуть в угол. Кепа уже провожал взглядом, однако в створ игрок «Сельты» всё-таки не попал.

Инертный «Реал» предъявил только передачу Беллингема и гол Хоселу из двухметрового офсайда. Форвард до конца отыграл эпизод, но и сам понимал, что мяч засчитан не будет. «Сельта» же продолжала играть активнее, явно перебегала мадридцев. Бамба вырезал диагональ, Йорген Ларсен продавил Франа Гарсию и замкнул дальнюю штангу, но Кепу переиграть не сумел. Хотя голкипер «Реала» в очередной раз сыграл слишком нервно.

На 63-й минуте Кроос и Модрич вышли на поле, заменив Камавингу с Тчуамени, и сразу игра пошла повеселее. Уже четыре минуты Родриго после скрытого паса Беллингема прокинул мяч мимо голкипера и был сбит. Сам же пострадавший подошёл к «точке» и сильно пробил в угол. А Вильяр угадал и в кошачьем прыжке бросился туда же, записав на свой счёт очень классный, но, как потом оказалось, не решающий сейв.

В концовке матча своего добился самый опасный игрок «Реала». Сначала Джуд создавал для партнёров, а теперь зарешал сам. Кроос навесил от угла поля, Хоселу организовал скидку, а Беллингем опередил Айду и занёс мяч в сетку – 0:1. Есть сложная победа «Реала» в Виго. На старте сезона «короли» очков не теряют, пока что выбили три из трёх.