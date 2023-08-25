Романо: «Реал» и «ПСЖ» не ведут переговоров по Мбаппе»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вряд ли перейдёт в мадридский «Реал» этим летом.

Руководство парижан всерьёз рассматривало возможность продажи француза в связи с его неготовностью продлевать контракт, истекающий в следующем году. Позднее сторонам удалось сгладить конфликт, и теперь, как известно, 24-летний форвард может заключить новый договор с «ПСЖ». Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в настоящий момент нет никаких переговоров между грандом Лиги 1 и «Реалом», считающимся главным претендентом на суперзвезду. Другие клубы также не рассматривают трансфер Мбаппе.