Бальде может пропустить ближайший матч «Барселоны» из-за травмы

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде получил повреждение.

19-летний футболист вышел в стартовом составе «сине-гранатовых» в матчах двух первых туров текущего розыгрыша Ла Лиги, но с высокой долей вероятности будет вынужден пропустить следующий поединок. Согласно сведениям Sport, Бальде почувствовал дискомфорт в лодыжке, из-за чего Хави Эрнандес вряд ли сможет рассчитывать на него во встрече с «Вильярреалом», которая состоится 27 августа.

Отмечается, что из-за травмы Алехандро Бальде «Барселоне», возможно, придётся в ближайшее время зарегистрировать Маркоса Алонса для участия в матчах Ла Лиги.