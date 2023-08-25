Статистика Захаряна в дебютном матче: 1 отбор и 2 точных паса из 5

В среду новичок «Реал Сосьедада» Арсен Захарян провёл первый официальный матч в испанской Ла Лиге. 20-летний футболист вышел на поле на 75-й минуте поединка против «Лас-Пальмаса» на выезде. Этот матч закончился нулевой ничьей, баски в третий раз подряд набрали одно очко в чемпионате Испании.

Что касается статистики экс-игрока «Динамо», за отведенные ему 15 минут (20 минут с учетом компенсированного времени) он по воротам не бил, но отметился одним удачным отбором мяча, а также двумя точными передачами из пяти. Отметим, что Захаряну сразу доверили выполнить подачу углового, правда, эта попытка получилась очень плохой.