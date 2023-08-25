Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Безголевой дебют Захаряна на Канарских островах: «Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Лас-Пальмас»

25 Августа 2023 • 22:28 Комментировать
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад
окончен

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч третьего тура Ла Лиги состоялся 25 августа на стадионе «Гран Канария».

Протокол игры  
Лас-Пальмас0:0Реал Сосьедад
Вальес АльвароАраухо ХулианСуарес АлехандроМармол МикаКардона Серхи  45' 65' (Коко Сауль ( 65') Мунир Эль-ХаддадиРодригес Кирьян 79' (Бенито Рамирес ( 79') Луаодис ЭнзоВиера Хонатан 79' (Пехиньо Франсиско ( 79') Рамирес Сандро 79' (Мфулу Оменуке ( 79') Каба Сори 68' (Муньос Хави ( 68')
Запасные: Кардона МаркЭррера КристианЛемос АльвароАарон ЭскандельКурбело ЭрикГоррин Алехандро
Ремиро АлехандроТраоре АмариСубельдия Игор  82'Ле Норман Робен  44'Муньос АйхенКубо Такефуса 75' (Захарян Арсен ( 75') Субименди МартинМерино МикельБарренечеа Андер 46' (Оярсабаль Микель ( 46') Браис Мендес  73' 75' (Чо Мохамед-Али ( 75') Фернандес Карлос 46' (Умар Садик ( 46'  90')
Запасные: Рико ДиегоАйеса ГайзкаМарин ПаблоСола АлексПачеко ХонОласагасти ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
25 августа. Стадион "Гран Канария".

 

Андре Силва, Меркеланс, Элустондо, Траоре – у «Реала Сосьедад» накопился очень внушительный список травмированных к матчу против «Лас-Пальмаса», поэтому дебют Арсена Захаряна предполагался всё активнее. И он случился! Но пока Микель Мерино поправился и занял место в старте, а россиянин, как и главная звезда Сан-Себастьяна Микель Оярсабаль, нашли себя на скамейке запасных. Полузащиту гостей добили Барренечеа, Субименди и Такефуса Кубо.

А скромный «Лас-Пальмас» на фамилии смотреть не стал, начав матч первым номером. Поджали Ремиро, вынудили того неудачно вынести мяч и раскрутили быструю атаку, в завершении которой Сандро Рамирес бил из центра штрафной площади. Вот только экс-игрок «Барселоны» взял чуть выше створа. Этот промах его не успокоил, а наоборот взбодрил. Через 15 минут Рамирес создал момент ещё опаснее.

Сандро промчался по флангу, сбросил опекуна с плеч и покатил к центру на линию штрафной площади. Метров с 20 пробил Энцо Луаодис, мяч плотно летел в верхний угол, однако Ремиро сумел перевести его в перекладину, выручив «Реал Сосьедад». В первом тайме баски вообще смотрелись на удивление слабо. Такое чувство, что впервые собрались таким составом. А «Лас-Пальмас» должен был конечно вести в счёте или хотя бы приблизить дебют Захаряна таким преимуществом.

Но в перерыве вышли только Оярсабаль и Садик, Арсен остался на скамейке запасных, а недовольный Альгуасиль смотрел с бровки. Игра наконец выровнялась, на исходе часа игрового времени «Сосьедад» уже и перспективный момент создал. Кубо сам прострелил с правого фланга, и сам же прибежал завершать после заблокированного удара Оярсабаля. Такефуса с отскока метил в верхний угол, но пустил мяч выше перекладины. Правда, это тоже нельзя назвать серьёзной опасностью.

А вот когда Кубо заметил рывок Субеминди и набросил ему на угол вратарской, получилось очень опасно. Мартин головой пробил в касание, а Вальес по-настоящему спас, переведя мяч через перекладину. И сразу после этого углового произошла двойная замены: на 75-й минуте Захарян и Чо вышли вместо Кубо и Мендеса. В первом же возможном матче дебютировал Арсен, но на этом его достижения в этот день ограничились.

Зато были подвиги Ремиро, который вновь справился с пушечным ударом Лауодиса и перевёл мяч в перекладину. В итоге, безголевая ничья. «Реал Сосьедад» результатом конечно недоволен, как и «Лас-Пальмас», который вообще был ближе к победе.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Лас-Пальмас
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
0
0
3.95 3.25 2.12
Видео
26 мин
Сельта Сельта
Реал Мадрид Реал Мадрид
0
0
3.50 3.80 2.08
Видео
26.08.23 в 20:00
Кадис Кадис
Альмерия Альмерия
2.17 3.50 3.50
Видео
26.08.23 в 20:30
Гранада Гранада
Мальорка Мальорка
2.50 3.10 3.20
Видео
26.08.23 в 22:30
Севилья Севилья
Жирона Жирона
1.75 4.00 4.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
22:40 · Испания. Ла Лига
Статистика Захаряна в дебютном матче: 1 отбор и 2 точных паса из 5
22:00 · Испания. Ла Лига
«Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:47 · Испания. Ла Лига
Беллингем, Винисиус и Камавинга – в основе «Реала» на матч против «Сельты»
21:36 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» отпустит Фелиша в «Барселону» только на выгодных для себя условиях
21:23 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Эспаньола» Галямин дал совет Захаряну
21:17 · Испания. Сегунда
«Спортинг» близок к подписанию недавней трансферной цели «Барселоны» слухи
20:43 · Англия. Премьер-лига
Сделка по переходу Регилона из «Тоттенхэма» в «Реал Сосьедад» сорвалась
20:00 · Испания. Ла Лига
«Лас-Пальмас» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
19:25 · Испания. Ла Лига
​Захарян – в запасе на пятничный матч «Реал Сосьедада»
19:12 · Россия. Премьер-лига
Карпицкий: Пример Захаряна показал, что из РПЛ можно уехать в топ-чемпионат
18:55 · Испания. Ла Лига
​Тер Штеген высказался после продления контракта с «Барселоной»
16:14 · Испания. Ла Лига
Агент Сафонов — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «В этой команде играли и Карпин, и Хохлов — русских там помнят и уважают»
15:56 · Россия. Премьер-лига
​Бонгонда объяснил, почему решил уйти из «Кадиса»
15:28 · Россия. Премьер-лига
Бонгонда сравнил уровни чемпионатов Испании и России
15:20 · Испания. Ла Лига
​Тер Штегена можно выкупить у «Барселоны» за 500 млн евро
Все новости
Рекомендуем