Безголевой дебют Захаряна на Канарских островах: «Реал Сосьедад» не сумел обыграть «Лас-Пальмас»

«Реал Сосьедад» и «Лас-Пальмас» сыграли в рамках чемпионата Испании. Матч третьего тура Ла Лиги состоялся 25 августа на стадионе «Гран Канария».

Андре Силва, Меркеланс, Элустондо, Траоре – у «Реала Сосьедад» накопился очень внушительный список травмированных к матчу против «Лас-Пальмаса», поэтому дебют Арсена Захаряна предполагался всё активнее. И он случился! Но пока Микель Мерино поправился и занял место в старте, а россиянин, как и главная звезда Сан-Себастьяна Микель Оярсабаль, нашли себя на скамейке запасных. Полузащиту гостей добили Барренечеа, Субименди и Такефуса Кубо.

А скромный «Лас-Пальмас» на фамилии смотреть не стал, начав матч первым номером. Поджали Ремиро, вынудили того неудачно вынести мяч и раскрутили быструю атаку, в завершении которой Сандро Рамирес бил из центра штрафной площади. Вот только экс-игрок «Барселоны» взял чуть выше створа. Этот промах его не успокоил, а наоборот взбодрил. Через 15 минут Рамирес создал момент ещё опаснее.

Сандро промчался по флангу, сбросил опекуна с плеч и покатил к центру на линию штрафной площади. Метров с 20 пробил Энцо Луаодис, мяч плотно летел в верхний угол, однако Ремиро сумел перевести его в перекладину, выручив «Реал Сосьедад». В первом тайме баски вообще смотрелись на удивление слабо. Такое чувство, что впервые собрались таким составом. А «Лас-Пальмас» должен был конечно вести в счёте или хотя бы приблизить дебют Захаряна таким преимуществом.

Но в перерыве вышли только Оярсабаль и Садик, Арсен остался на скамейке запасных, а недовольный Альгуасиль смотрел с бровки. Игра наконец выровнялась, на исходе часа игрового времени «Сосьедад» уже и перспективный момент создал. Кубо сам прострелил с правого фланга, и сам же прибежал завершать после заблокированного удара Оярсабаля. Такефуса с отскока метил в верхний угол, но пустил мяч выше перекладины. Правда, это тоже нельзя назвать серьёзной опасностью.

А вот когда Кубо заметил рывок Субеминди и набросил ему на угол вратарской, получилось очень опасно. Мартин головой пробил в касание, а Вальес по-настоящему спас, переведя мяч через перекладину. И сразу после этого углового произошла двойная замены: на 75-й минуте Захарян и Чо вышли вместо Кубо и Мендеса. В первом же возможном матче дебютировал Арсен, но на этом его достижения в этот день ограничились.

Зато были подвиги Ремиро, который вновь справился с пушечным ударом Лауодиса и перевёл мяч в перекладину. В итоге, безголевая ничья. «Реал Сосьедад» результатом конечно недоволен, как и «Лас-Пальмас», который вообще был ближе к победе.