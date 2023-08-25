Беллингем, Винисиус и Камавинга – в основе «Реала» на матч против «Сельты»

«Сельта» и мадридский «Реал» назвали свои составы на грядущий матч Ла Лиги – команды встретятся друг с другом в рамках третьего тура первенства. До игры осталось менее часа.

«Сельта»: Вильяр, Мингеза, Старфельт, Айду, Нуньес, Серви, де ла Торре, Белтран, Бамба, Ларсен, Аспас;

«Реал»: Аррисабалага, Карвахаль, Рюдигер, Алаба, Гарсия, Тчуамени, Вальверде, Камавинга, Беллингем, Винисиус, Родриго.

Напомним, что сегодняшние хозяева после двух туров идут на 16-м месте в турнирной таблице с одним баллом. У «Реала» - шесть очков и первое место.

Текстовую трансляцию матча проводит LiveResult.ru.