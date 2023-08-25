Экс-игрок «Эспаньола» Галямин дал совет Захаряну

Экс-футболист «Эспаньола» Дмитрий Галямин поделился советом для новичка «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

Напомним, этим летом 20-летний хавбек перебрался в Испанию из московского «Динамо».

«Захаряну могу посоветовать, чтобы поменьше давал интервью. Это зачастую мешает. Зачастую есть определенный круг журналистов, которые некоторые вещи могут не так интерпретировать», — цитирует Галямина «Спорт День за Днем».

В эти минуты «Реал Сосьедад» проводит матч третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Стоит сказать, что Захарян не попал в стартовый состав своей команды, однако может дебютировать в Ла Лиге во второй половине встречи.

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