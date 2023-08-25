​Захарян – в запасе на пятничный матч «Реал Сосьедада»

В пятницу вечером программу третьего тура чемпионата Испании будет открывать матч между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом». Клуб из Сан-Себастьяна объявил стартовый состав - полузащитник Арсен Захарян начнёт игру на скамейке для запасных.

Напомним, что 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Полузащитник подписал контракт на шесть лет. За клуб испанской Ла Лиги Арсен будет играть под номером 12.

Матч между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.