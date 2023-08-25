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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян – в запасе на пятничный матч «Реал Сосьедада»

25 Августа 2023 • 19:25 Комментировать
Лас-Пальмас
0:0
Реал Сосьедад
1 4.60 X 3.30 2 1.90
1-й тайм

В пятницу вечером программу третьего тура чемпионата Испании будет открывать матч между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом». Клуб из Сан-Себастьяна объявил стартовый состав - полузащитник Арсен Захарян начнёт игру на скамейке для запасных.

Напомним, что 20-летний Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо». Полузащитник подписал контракт на шесть лет. За клуб испанской Ла Лиги Арсен будет играть под номером 12.

Матч между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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