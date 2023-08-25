​Тер Штеген высказался после продления контракта с «Барселоной»

Голкипер Марк-Андре тер Штеген подписал новый контракт с «Барселоной», который рассчитан до конца сезона 2027/2028. После заключения нового трудового соглашения 31-летний немец дал комментарий.

«Я очень рад быть здесь. Надеюсь, что в эти годы мы сможем поднять над головой много трофеев. Конечно, я хочу быть на высоте, чтобы добиваться всего этого», - сказал тер Штетег, чьи слова приводит портал Goal.

Ближайший матч испанской Ла Лиги «Барселона» проведёт в воскресенье, 27 августа. Команда Хави будет играть против «Вильярреала» на выезде. Игра стартует в 18:30 по московскому времени.