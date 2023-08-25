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Агент Сафонов — о переходе Захаряна в «Реал Сосьедад»: «В этой команде играли и Карпин, и Хохлов — русских там помнят и уважают»

25 Августа 2023 • 16:14 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
1 4.30 X 3.20 2 2.00
Через 2 ч. 44 мин.

Известный футбольный агент Алексей Сафонов оценил перспективы российского полузащитника Арсена Захаряна в испанском клубе «Реал Сосьедад».

Сафонов отметил, что ранее за «Реал Сосьедад» выступали такие футболисты, как Валерий Карпин и Дмитрий Хохлов, поэтому в этом клубе уважают россиян.

«Нужно уезжать в молодом возрасте и доказывать свою состоятельность. Захарян только приехал, сейчас потихонечку начнёт учить язык — испанский не такой тяжёлый. Думаю, у него всё будет нормально. В этой команде играли и Карпин, и Хохлов — русских там помнят и уважают», — приводит слова Сафонова издание «Изнанка».

Напомним, 20-летний Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» по ходу текущего месяца из «Динамо» за 13 миллионов евро. Свой ближайший матч испанский клуб проведёт сегодня, 25 августа, против «Лас-Пальмаса». Начало  — в 20:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Алексей Сафонов Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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16:14 · Испания. Ла Лига
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