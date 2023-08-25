​Тер Штегена можно выкупить у «Барселоны» за 500 млн евро

«Барселона» объявила о пролонгации трудового соглашения с голкипером Марком-Андре тер Штегеном. Новый контракт связывает немецкого вратаря с каталонским клубом до конца сезона 2027/2028.

«Сине-гранатовые» по обыкновению прописали в контракте игрока огромную сумму отступных. Так, выкупить тер Штегена у «Барселоны» можно за 500 миллионов евро, о чём сообщается на клубном сайте.

Понятное дело, что 500 миллионов евро за тер Штегена никто не заплатит. Самым дорогим трансфером в мировом футболе остаётся трансфер Неймара из «Барселоны» в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Ближайший матч «Барселона» проведёт 27 августа – против «Вильярреала».