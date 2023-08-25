«Барселона» посредством своего официального сайта объявила о продлении контракта с Марком-Андре тер Штегеном. 31-летний футболист поставил подписи под трудовым соглашением, которое рассчитано до конца июня 2028 года.

В «Барселоне» тер Штеген провёл уже девять сезонов. За это время немецкий голкипер сыграл 379 официальных матчей, в которых пропустил 368 голов.

В настоящий момент «Барселона» готовится к матчу третьего тура чемпионата Испании против «Вильярреала». Команды сыграют в воскресенье, 27 августа.

После двух туров Ла Лиги «Барселона» имеет четыре очка в своём активе.