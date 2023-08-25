​Хави одобрил трансфер Фелиша в «Барселону»

В последние дни летнего трансферного окна нападающий Жоау Фелиш может сменить «Атлетико» на «Барселону». Как сообщает Jijantes FC, рулевой каталонской команды Хави одобрил подписание 23-летнего португальца. По данным источника, речь пойдёт об аренде до конца сезона 2023/2024 без права выкупа.

Действующий контракт Жоау Фелиша с «Атлетико» рассчитан до конца июня 2027 года. Авторитетный портал transfermarkt оценивает португальского игрока игрока в 50 миллионов евро. Ранее Фелиш говорил о желании поиграть за «Барселону», после чего он столкнулся с негативной реакцией болельщиков «Атлетико».