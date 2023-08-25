Де Хеа – о пресс-конференции Рубиалеса: «У меня идёт кровь из ушей»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на пресс-конференцию Луиса Рубиалеса. Ожидалось, что функционер объявит об отставке с поста президента Королевской испанской федерации футбола, но вместо этого он сообщил, что уходить не планирует. Ранее Рубиалес попал в скандал из-за поцелуя футболистки в губы во время награждения сборной Испании после победы на женском чемпионате мира.

«У меня идёт кровь из ушей», - написал де Хеа в социальных сетях.

Отметим, что в настоящий момент 32-летний Давид де Хеа не имеет клубной прописки. После ухода из «Манчестер Юнайтед» вратарь ищет себе новую команду.