​Уткин дал прогноз на матч, в котором может дебютировать Захарян

Известный журналист Василий Уткин дал прогноз на пятничный матч Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом». В этом матче дебютировать за команду из Сан-Себастьяна может россиянин Арсен Захарян, который перебрался в испанский клуб из московского «Динамо».

«В первых двух матчах «Реал Сосьедад» не смог победить, хотя играл в своём стиле, и шансы на победу имел. Мне представляется, что над «Лас-Пальмасом» победа состоится», - сказал Уткин на видео в своём телеграм-канале.

Матч Ла Лиги между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» стартует в 20:30 по московскому времени. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.